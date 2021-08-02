Mukavemet Koşusunda zafer Tazegül ve Üreten’in

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı işbirliğinde her yıl organize edilen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu, 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapıldı.

Kıbrıs’ın fethi, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümleri çerçevesinde geleneksel olarak organize edilen koşu Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı önünde başlayıp 16 kilometrelik mesafe sonunda Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlandı.

Erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül birinci, Eser Kurt ikinci ve Veli Atikoğlu üçüncü oldu.Kadınlarda ise Buse Üreten birinci, Rahme Plaka ikinci ve Kadriye Debreli üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Etkinlikler çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar takdim etti.

1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu sonuçları şu şekilde:

Erkekler Genel Klasman

1. Hakan Tazegül 0:58.20

2. Eser Kurt 0:58.40

3. Veli Atikoğlu 0:58.47

Erkekler 50 Yaş Üzeri

1. Arif Zing 1:11.00

2. Mehmet İneci 1:12.07

3. Seyhan Plaka 1:34.45

Kadınlar Genel Klasman

1. Buse Üreten 1:18.34

2. Rahme Plaka 1:34.46

3. Kadriye Debreli 1:35.47

Erkekler Takım Sıralaması

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

2. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri

3. Tüfekçi Spor

