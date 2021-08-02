Sprint heyecanı Gaziköy’de yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün (KKRK) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonası devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü 8 Ağustos’ta Gaziköy’de,Gaziköy Sprint Rallisini organize etti. Birçok önemli pilotun ve R5 arabaların start alacakları Gaziköy Sprint Rallisi, Mesarya ovalarında hazırlanan etaplarda gerçekleştirilecek.

