Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’ndan Evkaf’a teşekkür ziyareti

Atletizm alanında uluslararası platformlarda mücadele gösteren ve KKTC’yi temsil eden Kıbrıslı Türk Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu, yıllardır birçok başarıya imza atmaya devam ediyor.

“Bir Kıbrıs Türkü olarak dünyanın birçok yerinde madalyalar kazanmaktan gurur duydum” diyen Yiğitcan Hekimoğlu, Vakıflar’a verdiği destekler için teşekkür etti.

