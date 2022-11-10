DEM’S CONSTRUCTİON U18 Ligi’ne 3 maç ile devam edildi

Erkekler’de 1, Kadınlar’da ise 2 karşılaşmanın oynandığı Dem’s Construction U18 ligi’nde erkeklerde Yükseliş UKÜ’yü, kadınlarda ise DİGEM Ozanköy’ü mağlup ederek geceyi galibiyetle kapattı

Hentbol’da Dem’s Construction U18 ligi’ne dün akşam oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. Erkekler’de 1, Kadınlar’da ise 2 karşılaşmanın oynandığı Dem’s Construction U18 ligi’nde erkeklerde Yükseliş UKÜ’yü, kadınlarda ise DİGEM Ozanköy’ü mağlup ederek geceyi galibiyetle kapattı. Kadınlar’da gecenin bir diğer karşılaşmasında ise UKÜ ile Şahlan berabere kaldı. Gecenin erkekler karşılaşmasında CIU Arena’da UKÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi UKÜ karşısında 22-11 önde kapatan Yükseliş takımı maçı da 44-22 galibiyetle kapatarak Dem’s Construction ligi’ne iyi bir giriş yaptı. Yükseliş takımında Hasan kaydettiği 17 golle takımına UKÜ karşısında en fazla katkı sağlayan isim oldu. Gecenin kadınlar karşılaşmasının ilkinde DİGEM ile Ozanköy takımları mücadele etti. Maçın başından sonuna iyi oyun sergileyen DİGEM ilk devreyi rakibi Ozanköy karşısında 16-9 önde kapatırken, etkili oyununu ikinci yarıda da devam ettiren DİGEM, sahadan 39-18 galip ayrılarak lige galibiyetle giriş yaptı. DİGEM’de maçı 12 golle tamamlayan Lütfiye, gecede ön plan çıkan isim oldu. Gecenin son maçında ise kadınlar mücadelesinde UKÜ ile Şahlan mücadele etti. İlk devresi 10-6 Şahlan üstünlüğü ile sona eren karşılaşma 20-20 eşitlikle sona ererken, iki takım lige beraberlikle başlamış oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV



