banner913
banner932
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası
64 0
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”
15 0
 
Rallide 17 ekip yarışacak
Rallide 17 ekip yarışacak
47 0
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
14 0
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
11 0
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
29 0
Ailece hırsızlık şebekesi
Ailece hırsızlık şebekesi
108 0
banner996
banner985

Mehmetçik ve Büyükkonuk’ta triatlon yaygınlaştırılacak

banner989

banner974
Mehmetçik ve Büyükkonuk’ta triatlon yaygınlaştırılacak
banner971
Triatlon Federasyonunun 2024 sezonunda yapacağı yarış organizasyonlarını yerel yönetimlerle işbirliğinde gerçekleştirme planı doğrultusunda görüşmeler yapılıyor.
Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı yerel yönetimlerle işbirliği yapma kapsamında ilk olarak Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile görüşmüştü.
Bozatlı, önceki gün de Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr.Fatma Çimen Tuğlu ile bir araya geldi.
Mehmetçik bölgesinde son yıllarda yapılan triatlon yarışlarının bölgede yaygınlaştırılması ve duatlonbranşında köy içinin de kullanılabilmesi gündeme alındı.
Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr.Fatma Çimen Tuğlu, Sertaç Bozatlı ve triatlon camiasına bölgede yaptığı organizasyonlar için teşekkür ederek, belediye sınırlarında triatlon yarışlarının sayısının artırılması ve yaygınlaştırılması için ellerinden gelen kolaylığı yapacağını ifade etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.