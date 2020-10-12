Maratoncular antrenmanlara başladılar

Antrenmanların yasaklanması sürecinin sona ermesi ve Spor Dairesi ile Bulaşıcı Hastalıklar Komitesinin antrenman izni vermesi ile antrenmanlarına yeniden başlayanlar arasına maraton koşucuları da girdi.

Uzun mesafe koşucuları, antrenman özlemlerinin bitmesi sonrasında eski formlarını yakalamak için sıkı bir çalışma temposu içerisine girdiler. Aralarında Osman Atakan ve Ersoy Çetinkaya gibi deneyimli isimlerin de yer aldığı koşucular, antrenmanların yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

