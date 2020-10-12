Taekwondoda çekişme artıyor

Taekwondo Ligi’nde 6. hafta maçları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilirken, ligde oynanan maçlar çekişmeli geçti

Taekwondo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Taekwondo Ligi’nde 6. Hafta maçları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde 10 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Taekwondo Liginin altıncı hafta maçları yapıldı.Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verdi.

Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Alınan sonuçlar şöyle:

TOL - GHE 2 - 2

DTB - LFKŞ.BÖLGE 3 – 2

LEF. TİK - MAĞUSA BÖL. 3 - 1

Mağusa Sam - GÜZELYURT TİK 3 – 3

GİRNE TKD İht - 5 GİR.BÖLGE 5 – 0

