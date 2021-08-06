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Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar 1500 metre yarışında Kenyalı Faith Kipyegon, 33 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı

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Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.
Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılan kadınlar 1500 metre yarışını 3.53.11'lik derecesiyle ilk sırada geçen Kenyalı FaithKipyegon, altın madalya kazandı. 27 yaşındaki atlet, Rio 2016'nın ardından Tokyo'da da kürsünün zirvesine çıktı.
3.54.50'lik derecesiyle ikinci olan Büyük Britanyalı Laura Muir gümüş, 3.55.86 koşan Hollandalı Sifan Hassan bronz madalya aldı.
5000 metrede altın madalya alan Hassan, Tokyo 2020'deki madalya sayısını 2'ye çıkardı. 28 yaşındaki atletin toplamdaki olimpiyat madalya sayısı da 2 altın, 1 bronz oldu.
Kenyalı Kipyegon, Tokyo 2020'deki derecesiyle 33 yıldır kırılamayan olimpiyat rekorunu da ele geçirdi.
1988 Seul Olimpiyat Oyunları'nda Romanyalı PaulaIvan'ın 3.53.96'lık derecesini Tokyo'da geçen Kipyegon, altın madalyanın yanı sıra yeni rekorun da sahibi oldu.
 
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