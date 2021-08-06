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Gazioğlu’ndan, Maliye Bakanlığına tepki

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Hasan Gazioğlu, katkılarını alamamalarına nedeniyle Maliye Bakanlığına tepki gösterirken, “Maliye Bakanlığı tarafından kaale alınıp sorduğumuz tek bir soruya cevap alamadık. Katkılarımızdan da bir kuruş almadık.” açıklamasını yaptı

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Gazioğlu’ndan, Maliye Bakanlığına tepki
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) başkanıHasan Gazioğlu, katkılarını alamamalarına ve Maliye Bakanlığı tarafından kaale alınmamalarına tepki gösterdi.
Hasan Gazioğlu’nun tepki açıklaması şöyle:
“Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun son günlerdekibazı faaliyetleri şöyledir:
“1- 4 sporcu ve 1 antrenörümüz uluslararası turnuvaya gitti. 2- Senior Takım Şampiyonası Pazartesi başlıyor. 3- Hafta sonu plajda ilk tenis turnuvasını gerçekleştiriyoruz. 4- Chicken Planet Performans Tur- 2 sona erdi.”
Tüm bunlar yapılırken, ne üzücüdür ki halen daha Maliye Bakanlığı tarafından kaale alınıp sorduğumuz tek bir soruya cevap alamadık. 2021 yılı bütçe ve katkılarımızdan da halen tek bir kuruş almadık. Yazık vallahi sene bitiyor.”
 
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