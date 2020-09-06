IronmanCem

Kendi imkanları ile Estonya’ya giden ve Tallinn’deki Ironman yarışına katılan Ares Spor Kulübü triatleti Cem Dağdelen, yaklaşık bin kişi arasında mücadele ederken, 14’üncü Ironman madalyasını elde etti

Dünyanın en zorlu ve dayanıklılık gerektiren yarışı olan Ironman yarışı, aylar sonra ilk kez yeniden gerçekleşti.

Ironman organizasyonunun pandemi döneminden sonra ilk kez Estonya’da gerçekleştirdiği “Tallinn Ironman” yarışında ülkemizden Cem Dağdelen de mücadele etti.Kendi imkanları ile Estonya’ya giden ve Tallinn’deki Ironman yarışına katılan Ares Spor Kulübü triatleti Cem Dağdelen, yaklaşık bin kişi arasında mücadele etti. 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşarak finişe ulaşan Cem Dağdelen yarışı 11 saat 44 dakika 53 saniyede tamamlamayı başardı.

Ülkemizin en çok Ironman bitiren sporcusu olan Cem Dağdelen Tallinn’de kariyerinin 14’üncü Ironman madalyasını elde etti. Özellikle bisiklet parkurunun yarısından itibaren başlayan yağmur yarış sonuna kadar devam ederken fırtınanın da olması sporcuları zorladı. Pandemi döneminde gerçekleşen ilk Ironman yarışında da zafere imza atan Cem Dağdelen geçtiğimiz yıl, Hawai Kona’da gerçekleşen Ironman Dünya Şampiyonası’na katılım hakkı elde etmişti ve sporcunun hedefinde Dünya Şampiyonası var.

