Havuzda YDÜ farkı

Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'na 30 kişi ile katılan Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları 46 Altın, 34Gümüş, 21 Bronz madalya sahibi olurlarken,ARES ikinci oldu

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, Bireysel Yüzme Şampiyonası, Atatürk Yüzme Havuzunda gerçekleştirdi.

12 takımın katıldığı Bireysel Yüzme Şampiyonasını, Yakın Doğu Üniversitesinin (YDÜ) birincilikle tamamlarken, ARES ikinci, Bluefin Yüzme Kulübü üçüncü oldu.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Bireysel Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'na 30kişi ile katılan Yakın Doğu Üniversitesi sporcuları 46 Altın,34Gümüş, 21 Bronz madalya sahibi olurken,Özgül Çetin 50m Serbest 00:29.02'lik derecesi ile,

50m Kelebek 00:30.95'lik derecesi ile,200m Serbest 02:13.85'lik derecesi ile yeni yaş rekorunun sahibi oldu.Hüseyin Çakır,200m Serbest 02:12.23'lük derecesi ile yeni yaş rekorunun sahibi olmuştur.

