Ironman70.3 Türkiye’nin yıldızı Aresliler

Ironman70.3 (HalfIronman) Türkiye yarışmasına katılan Ares Spor Kulübü triatletleri müthiş dereceler elde ederek yarışmaya damga vurdular

Türkiye Antalya’da gerçekleştirilen Ironman70.3 (HalfIronman) yarışmasına katılan ülkemizden Ares Spor Kulübü triatletleri müthiş dereceler elde ettiler.

Yüzme-bisiklet-koşu parkurlarının ardı ardına yapıldığı triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan “Orta Mesafe Triatlonu / HalfIronman”deArestriatlerleri yüzlerce sporcu arasında mücadele etti.Ironman70.3 Türkiye’de sporcular 1.9 kilometre yüzdü, 90 kilometre bisiklet sürdü ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaştılar.

Ares Spor Kulübü triatletleri Hüseyin Arhan, AyşaKüçükakça, Kemal Elektrikçi, Buğra

Korahan, Erkan Uyar, Görkem Bulunç, Utku Şakir ve Serkan Benzinci’nin ter döktüğü halfironmanyarışıda ekip arasında en iyi dereceyi Buğra Korahan elde etti. Buğra’yı 2 dakika geriden Hüseyin Arhan takip ederken, üçüncü en iyi zamana Kemal Elektrikçi imza attı.

Arestriatletlerinin elde ettikleri dereceler şöyle:

Buğra Korahan: 4:33.10

Hüseyin Arhan: 4:35.25

Kemal Elektrikçi: 4:56.33

AyşaKüçükakça: 5:21.56

Erkan Uyar: 5:56.41

Görkem Bulunç: 5:59.41

Utku Şakir: 6:00.16

Serkan Benzinci: 6:42:01

