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Hedefte Cumhuriyet Kupası vardı

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Atıcılık Federasyonu, Atatürk Atıcılık Kompleksi içerisinde yoğun katılımla Tabanca Cumhuriyet Kupası müsabakasını düzenledi

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Hedefte Cumhuriyet Kupası vardı
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KKTC Atıcılık Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Tabanca Cumhuriyet Kupası müsabakasını düzenledi.
Müsabaka Gönyeli baraj bölgesinde yer alan Atatürk Atıcılık Kompleksi, açık tabanca atış alanında gerçekleştirildi. Federasyona üye kulüp/birlik/dernek lisanslı atıcı sporcuların, ferdi lisanslı atıcı sporcuların, KTB Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarının, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarının, KKTC Polis Genel Müdürlüğü mensuplarının ve tabanca taşıma izni olan kişilerin yoğun katılımı oldu.
KKTC Atıcılık Federasyonundan Tabanca Cumhuriyet Kupası ile ilgili açıklaması şöyle:
“Tabanca Cumhuriyet Kupası müsabaka düzeni, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) önümüzdeki olimpiyat oyunlarına katılacak yeni atıcılık disiplinlerinden olması üzerine, ülkemiz atıcılık sporuna yeni bir faaliyet katmak amacıyla önem taşımaktaydı.
Çok başarılı atışlar gerçekleştirilerek yöneticilerden, hakemlerden, eğitmenlerden, poligon görevlilerinden ve katılımcı sporculardan olumlu görüşler alındı.
Atıcı sporcular, çeşitli mesafelerde belirlenmiş süreler içerisinde zamana karşı mücadele vererek emniyet ve disiplin kuralları çerçevesinde atışlar gerçekleştirdi.”
 
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