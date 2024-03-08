Hasan Ruso yarışları tamamlandı

İki günlük yarışların ardından küçük kızlarda Necat British İlkokulu, küçük erkeklerde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, yıldız kızlarda Levent Kolej, yıldız erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu, genç kızlarda Yakın Doğu Koleji ve genç erkeklerde Kurtuluş Lisesi takım olarak birinci oldu

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları Perşembe günü yapılan son gün yarışları ile tamamlandı.Her yıl okullar arası düzenlenen yarışlar öncesi hem hazırlık niteliği taşıyan, hem de uzun yılar federasyona başkan olarak önemli hizmetleri bulunan Hasan Ruso’yu anma amacı taşıyan yarışların 14’üncüsü Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda 6-7 Mart 2024 tarihlerinde yapıldı.İki günlük yarışların ardından küçük kızlarda Necat British İlkokulu, küçük erkeklerde Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, yıldız kızlarda Levent Kolej, yıldız erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu, genç kızlarda Yakın Doğu Koleji ve genç erkeklerde Kurtuluş Lisesi takım olarak birinci oldu.14’üncü Hasan Ruso Yarışlarında oluşan takım sıralamaları şu şekilde:KÜÇÜK KIZ1. Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 184 Puan2. Yakın Doğu İlkokulu 171 Puan4. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 164 PuanKÜÇÜK ERKEK1. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 197 Puan2. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 174 Puan3. Yakın Doğu İlkokulu 170 PuanYILDIZ KIZ1. Levent Kolej 415 Puan2. Şht. Turgut Ortaokulu 411 Puan3. Erenköy Lisesi 403 PuanYILDIZ ERKEK1. Şht. Turgut Ortaokulu 474 Puan2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 403 Puan3. Levent Kolej 335 PuanGENÇ KIZ1. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 456 Puan2. Kurtuluş Lisesi 404 Puan3. Hala Sultan İlahiyat Koleji 218 PuanGENÇ ERKEK1. Kurtuluş Lisesi 772 Puan2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 673 Puan3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 627 Puan