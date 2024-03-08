banner913
banner932
Gençler, başkentte coştu
Gençler, başkentte coştu
13 0
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
74 0
 
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
18 0
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
14 0
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
12 0
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
Yedek Subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak
13 0
20 0
banner1012

Esentepe ile GG finalde

banner974
Esentepe ile GG finalde
banner971
Hentbolda 7-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, Perşembe akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarla başladı. Günün ilk karşılaşmasında kadınlar yarı finalinde Esentepe ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna çekişmeli  geçen karşılaşmayı 33-30 kazanan Esentepe adını finale yazdırdı. Gecenin ikinci karşılaşmasında  ise erkekler yarı finalinde Gençlik Günü ile Taşkınköy takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde turan Gençlik Gücü, sahadan 43-25 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Maç Programı
11 Mart Pazartesi:
Saat 18:00 UKÜ-Yükseliş (Erkekler Yarı Final)
Saat 20:00 DİGEM-UKÜ (Kadınlar Yarı Final)
14 Mart Perşembe:
Saat 18:30 Erkekler Finali
Saat 20:00 Kadınlar Finali
 
(Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV)
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.