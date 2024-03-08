Esentepe ile GG finalde

Hentbolda 7-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, Perşembe akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarla başladı. Günün ilk karşılaşmasında kadınlar yarı finalinde Esentepe ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna çekişmeli geçen karşılaşmayı 33-30 kazanan Esentepe adını finale yazdırdı. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise erkekler yarı finalinde Gençlik Günü ile Taşkınköy takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde turan Gençlik Gücü, sahadan 43-25 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Maç Programı

11 Mart Pazartesi:

Saat 18:00 UKÜ-Yükseliş (Erkekler Yarı Final)

Saat 20:00 DİGEM-UKÜ (Kadınlar Yarı Final)

14 Mart Perşembe:

Saat 18:30 Erkekler Finali

Saat 20:00 Kadınlar Finali



(Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV)

