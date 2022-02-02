Harmancı: Bisiklete dair her türlü desteği vereceğiz

Mehmet Harmancı bisikletin ülkemizdeki önemine dikkat çekerek bisiklete dair her türlü desteği vereceklerini vurguladı

Bisiklet Federasyonu başkanı Salih Yalızat, Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bisiklet Federasyonu başkanı Salih Yalızat projeleri hakkında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya bilgi verirken iki kurum arasında işbirliği seçenekleri üzerinde de bilgi alışverişinde bulunuldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da kabulde yaptığı konuşmada bisikletin ülkemizdeki önemine dikkat çekerek bisiklete dair her türlü desteği vereceklerini söyledi.



