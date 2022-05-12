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GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon

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Liseli Gençler Atletizm Finalleri yapılan son gün yarışları ile tamamlandı, kızlarda Güzelyurt Türk Maarif Koleji, erkeklerde Kurtuluş Lisesi şampiyon oldu

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GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-2022 Öğretim Yılı Liseli Gençler Atletizm Finalleri tamamlandı. İki gün boyunca Atatürk Stadı’nda yer alan finaller sonunda kızlarda Güzelyurt Türk Maarif Koleji, erkeklerde Kurtuluş Lisesi şampiyon oldu.
Sekiz erkek, yedi kız takımı ve ferdi sporcunun katılımı ile organize edilen finallerde kızlarda ikinci Kurtuluş Lisesi, üçüncü Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) oldu. Erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) ikinci olurken, Erenköy Lisesi üçüncü olarak finalleri tamamladı.
Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi. Genç kızlar ve erkeklerde oluşan genel sıralamalar şu şekilde:
 
Genç Kızlar Genel Sıralama
1. Güzelyurt Türk Maarif Koleji         516 Puan
2. Kurtuluş Lisesi                                494 Puan
3. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)           491 Puan
4. Namık Kemal Lisesi                       446 Puan
5. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi          430 Puan
6. Hala Sultan İlahiyat Koleji             383 Puan
7. Erenköy Lisesi                                227 Puan
8. Ferdi                                               201 Puan
 
Genç Erkekler Genel Sıralama
1. Kurtuluş Lisesi                                868 Puan
2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)           791 Puan
3. Erenköy Lisesi                                786 Puan
4. Namık Kemal Lisesi                       757 Puan
5. Girne Amerikan Koleji                   685 Puan
6. Hala Sultan İlahiyat Koleji             678 Puan
7.Karpaz Meslek Lisesi                      663 Puan
8. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi          534 Puan
 

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Etiketler; #Atletizm
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