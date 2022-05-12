GTMK ve Kurtuluş Lisesi şampiyon

Liseli Gençler Atletizm Finalleri yapılan son gün yarışları ile tamamlandı, kızlarda Güzelyurt Türk Maarif Koleji, erkeklerde Kurtuluş Lisesi şampiyon oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-2022 Öğretim Yılı Liseli Gençler Atletizm Finalleri tamamlandı. İki gün boyunca Atatürk Stadı’nda yer alan finaller sonunda kızlarda Güzelyurt Türk Maarif Koleji, erkeklerde Kurtuluş Lisesi şampiyon oldu.

Sekiz erkek, yedi kız takımı ve ferdi sporcunun katılımı ile organize edilen finallerde kızlarda ikinci Kurtuluş Lisesi, üçüncü Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) oldu. Erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) ikinci olurken, Erenköy Lisesi üçüncü olarak finalleri tamamladı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi. Genç kızlar ve erkeklerde oluşan genel sıralamalar şu şekilde:



Genç Kızlar Genel Sıralama

1. Güzelyurt Türk Maarif Koleji 516 Puan

2. Kurtuluş Lisesi 494 Puan

3. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 491 Puan

4. Namık Kemal Lisesi 446 Puan

5. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 430 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji 383 Puan

7. Erenköy Lisesi 227 Puan

8. Ferdi 201 Puan



Genç Erkekler Genel Sıralama

1. Kurtuluş Lisesi 868 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 791 Puan

3. Erenköy Lisesi 786 Puan

4. Namık Kemal Lisesi 757 Puan

5. Girne Amerikan Koleji 685 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji 678 Puan

7.Karpaz Meslek Lisesi 663 Puan

8. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 534 Puan

