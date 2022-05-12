Yılın ilk ‘RaceFest’ organizasyonu Cemsa’da yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin organize ettiği yarış festivali, “Time Attack & Auto Show”, 15 Mayıs Pazar günü CemsaSporting Center’de yapılıyor

Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve büyük ilgi gören “RaceFest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) organizasyonu ile yapılıyor. 2022 sezonunda 3 organizasyon yapmayı planlayan dernek, yılın ilk “Time Attack & Auto Show” organizasyonunu 15 Mayıs Pazar günü, CemsaSporting Center’de gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik 15.00-23.00 saatleri arasında yapılacak. Saat 14.00’te kapıların açılmasıyla başlayacak olan etkinlikte; Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için yarışacaklar.

Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek.

Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak. Etkinlik için dernek yönetimi yayınladığı duyuru ile kayıtlara kısıtlama getirdi. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” 70 araç ile, “Auto Show” ise 250 araç ile kısıtlandı.

Araçlarını sergilemek isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 100 TL, Pistte zamana karşı yarışmak isteyenlerin, 1 araç ve 2 kişi için 200 TL kayıt ücreti ödemesi gerektiği duyurulurken, seyircilerin de piste 50 TL’ye girebileceği açıklandı.

Birbirinden özel ve güzel otomobillerin sergileneceği ve “Time Attack” yarışında seyircilere keyifli dakikalar yaşatacağı etkinlik Güven Sigorta, Capital Radyo, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve CommentPrinting’in katkılarıyla hayata geçirilecek.

