Mayıs ayı, cimnastik ayı olacak

KKTC Cimnastik Federasyonu yoğun şekilde sürdürdüğü faaliyetlerini, artırarak devam ettirirken, federasyona bağlı kulüpler de etkinlikler düzenliyorlar.

Yeni girilen Mayıs ayı ise cimnastik etkinlikleriyle dolu olarak geçecek. Mayıs ayında cimnastikle ilgili 7 önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler şöyle:

* 5 Mayıs ErbulutCimnastik Kulübü / Near East UniversityCimnastik Müsabakaları

* 6 Mayıs İlkokullar arası Cimnastik Müsabakaları

* 7 Mayıs Ortaokul / Lise OkullararasıCimnastik Müsabakaları

* 11 Mayıs Türkay Çavuşgil Küçük Kızlar KKTC Milli Takım Seçmeleri

* 18 Mayıs Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonu açılışı

* 16 – 19 Mayıs İstanbul’da Küçük Kızlar Cimnastik Müsabakalarına Katılım

* 22 – 24 Mayıs Bolu da Türkiye Okullararası Final Müsabakalarına Katılım



