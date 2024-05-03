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Mayıs ayı, cimnastik ayı olacak

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Mayıs ayı, cimnastik ayı olacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu yoğun şekilde sürdürdüğü faaliyetlerini, artırarak devam ettirirken, federasyona bağlı kulüpler de etkinlikler düzenliyorlar.
Yeni girilen Mayıs ayı ise cimnastik etkinlikleriyle dolu olarak geçecek. Mayıs ayında cimnastikle ilgili 7 önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler şöyle:
* 5 Mayıs ErbulutCimnastik Kulübü / Near East UniversityCimnastik Müsabakaları
* 6 Mayıs İlkokullar arası Cimnastik Müsabakaları
* 7 Mayıs Ortaokul / Lise OkullararasıCimnastik Müsabakaları
* 11 Mayıs Türkay Çavuşgil Küçük Kızlar KKTC Milli Takım Seçmeleri
* 18 Mayıs Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi Koop Bank Birkan Uzun Cimnastik Salonu açılışı
* 16 – 19 Mayıs İstanbul’da Küçük Kızlar Cimnastik Müsabakalarına Katılım
* 22 – 24 Mayıs Bolu da Türkiye Okullararası Final Müsabakalarına Katılım
 
 
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