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Dünya Atletizm Günü etkinliği gerçekleştirildi

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Dünya Atletizm Günü etkinliği gerçekleştirildi
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KKTC Atletizm Federasyonu’nun Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde organize ettiği Dünya Atletizm Günü, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi.
Festival havasında geçen etkinliğe Lefkoşa bölgesi ilkokul öğrencileri yoğun katılım gerçekleştirdi. Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü’nün açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte öğrenciler, “Küçük Adımlar, Büyük Yükselişler, Dünya Siz Çocuklarla Güzel!” “Small Steps, Big Leaps, The World is Beautiful with You Kids!” sloganıyla, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndan tüm dünyaya mesaj iletiler.
Etkinlikte öğrenciler, rekreasyon ve koordinasyon istasyonlarında yarışma havasından ziyade, festival ve şenlik atmosferinde oyunlar oynayarak günün tadını çıkardılar.

Organizasyonun tamamlanması ile birlikte tüm çocuklara katılım belgeleri takdim edildi.
 
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