Dörter Famagusta Marathonu 2. kez düzenleniyor

2. Dörter Famagusta Marathon’u bu yıl “Adalet İçin Koşuyoruz’’ sloganı ile Dörter Construction ana sponsorluğunda, KKTC Atletizm Federasyonu, Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yeni Boğaziçi Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Metin Dörter, 3K Koşusunun tüm gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacağını, bu nedenle bu maratona katılımın meleklerimize verdiğimiz sözümüz tutulmasında çok anlamlı bir katkı sağlanacağını belirtti.

Organizasyon hakkında basına bilgi veren organizasyon direktörü Yetkin Öngün “2. sini düzenleyeceğimiz KKTC’nin en büyük spor organizasyonu haline gelen Famagusta Maratonu 6-7 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştireceğiz’ dedi. 6 Nisan’da standta farklı ürünlerin satışının yapılacağını ve şenliklerin yapılacağını belirtti.

Öngün bu maratonun KKTC sınırları içerisinde Dünya Atletizm Organizasyonu tarafından resmi olarak onaylanan “İLK MARATON YARIŞI” olduğunu ve bununla gurur duyduklarını belirtti. Yarışmalara yerli ve yabancı koşucuların büyük ilgi gösterdiğini ve bu durumdan memnun olduklarını söyleyen Öngün, her geçen yıl daha da kaliteli organizasyonların yapıldığını ve bunun ülke sporuna büyük katkı sağladığını belirtti. Bu yıl organizasyona 10 binin üzerinde bir katılımcı beklediklerini ifade etti.

Organizasyon Direktörü Yetkin Öğün, geçen yıl olduğu gibi bu yılda yarışmadaki derecelendirmelerin Türkiye’den gelecek olan Depar Timing Tansif Şirketi (çip), Famagusta Marathon özel ekibi ve KKTC Altetizm Federasyonu resmi hakemleri ile yapılacağını belirtti.

Organizasyonda dağıtılacak toplam nakit ödül miktarının 500 bin TL olduğunu ve bunun yanında sponsor hediyelerinin de verileceğini bildirdi. Famagusta Marathonda koşulacak mesafeler ‘Cortado Marathon Race 42K, Tricon City Race 10K, Roots Synergy Race 6 K, Run For Charity 3K, Kids Fun Run 1 K’ olarak 5 kategoriden oluşuyor.

Öngün tüm Kıbrıs halkına 7 Nisan 2024 Pazar sabahı bu muhteşem organizasyona katılmaları veya izlemeleri için sokaklara çıkıp koşuculara destek olmaları çağrısında bulundu.

