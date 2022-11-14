DAÜ cumhuriyet için koştu

DAÜ’de dün gerçekleştirilen “III. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu”, geniş bir katılımla yapılırken, Kadınlar 16 – 29 yaş kategorisinde Beyza Çelme birinci, Erkekler 30 – 40 yaş kategorisinde birinci Mehmet Sakallı olurken, kadınlar 40 yaş ve üstü kategorisinde birinciliği Gülseren Dayanık elde etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “III. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu”, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü, saat 14:00’te gerçekleştirildi. Koşu, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayarak DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sona erdi. Etkinlikte tüm katılımcılar DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için koştu. Koşuya DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Hasan Esen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Prof. Dr. Serhan Şensoy ile akademik, yönetsel personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, katılımcılara başarılar dileyerek, DAÜ’nün 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu etkinliğinin artık geleneksel bir hale geldiğini belirtti. İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili olarak da üzüntülerini belirten Prof. Dr. Hocanın, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabır dileklerini sundu.

III. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu, Prof. Dr. Hocanın’ın geri sayımının ardından başladı.

MADALYALAR VERİLDİ

Koşu sonunda kategorilere göre dereceye giren katılımcılara birincilik, ikincilik, üçüncülük madalyaları verildi. Kadınlar 16 – 29 yaş kategorisinde Beyza Çelme birinci, Rüya Sezai ikinci ve DonyaHazsanzadeh üçüncü sırayı elde etti. Erkekler 16 – 29 yaş kategorisinde Ömer Faruk Kıcım birinci, HazemMabrouk ikinci ve Yunus Ayaz üçüncü sırada yer aldı. Erkekler 30 – 40 yaş kategorisinde birinci Mehmet Sakallı olurken, kadınlar 40 yaş ve üstü kategorisinde birinciliği Gülseren Dayanık elde etti. 40 yaş ve üstü erkekler kategorisinde ise birinci İbrahim Altınay, ikinci Onur İstillozlu ve üçüncü Cüneyt Doğan oldu. En yaşlı katılımcı özel ödülünü 1952 doğumlu Dr. İlkay İstillozlu elde ederken, en genç katılımcı özel ödülünü ise 2007 doğumlu Esma Ayaz kazandı.

TÜM YARIŞMACILARA KATILIM BELGESİ

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Hasan Esen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Prof. Dr. Serhan Şensoy takdim etti. Aynı zamanda DAÜ 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu’na katılan tüm yarışmacılara DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından katılım belgesi verildi.

