banner875
banner815
DAÜ cumhuriyet için koştu
DAÜ cumhuriyet için koştu
9 0
42 0
 
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
10 0
İskele’de birer attılar, birer aldılar
İskele’de birer attılar, birer aldılar
28 0
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
Cumhuriyet Rallisini Haskasap kazandı
47 0
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
20 0
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
27 0
banner878

Cimnastik Federasyonundan, dev cimnastik şöleni

banner476

banner825
Cimnastik Federasyonundan, dev cimnastik şöleni
KKTC Cimnastik Federasyonu, Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde 4. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şölenini organize etti.
“4. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni”, Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde 15 Kasım Salı günü saat 17:30’da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 350 çocuğun muhteşem gösteriler sergileyecekleri dev cimnastik şölenini, sunucular Togay Menekşeli ile Çilem Dağistanlı birlikte sunacaklar.
 
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.