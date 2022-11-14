Cimnastik Federasyonundan, dev cimnastik şöleni

KKTC Cimnastik Federasyonu, Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünde 4. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şölenini organize etti.

“4. Cumhuriyet Sensin Cimnastik Şöleni”, Mağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde 15 Kasım Salı günü saat 17:30’da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 350 çocuğun muhteşem gösteriler sergileyecekleri dev cimnastik şölenini, sunucular Togay Menekşeli ile Çilem Dağistanlı birlikte sunacaklar.



