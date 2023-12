Buse’nin Paris serüveni Portekiz’de başlıyor

Elit atlet Buse Savaşkan’ın 2024 Paris Olimpiyatları’na katılım süreci Portekiz’de gireceği uzun soluklu kampla başlıyor

Yüksek atlamada elit atlet Buse Savaşkan’ın 2024 Paris Olimpiyatları’na katılım süreci hız kazanıyor. KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit sporcuları destekleme adına ciddi girişimleri ve alınan desteklerin ardından Buse, Portekiz’de kampa girecek, uzun soluklu hazırlık dönemi ve yarış periyodu ile olimpiyat barajını geçmeye çalışacak. Yarın (2 Aralık Cumartesi) sabah erken saatlerde adadan ayrılarak Portekiz’e gidecek olan Buse, Ukraynalı tecrübeli antrenörGennadiiZuiev ile yoğun tempoya girecek ve 2-18 Ağustos 2024’te Paris’in ev sahipliği yapacağı olimpiyatlara katılabilmek için 30 Haziran’a kadar barajı geçmeye çalışacak.

SAKALLI: MEYVELERİ ALMAYA BAŞLADIK

Konu ile ilgili olarak Atletizm Federasyonu tarafından Eziç Lefkoşa’da organize edilen basın toplantısında Buse ile ilgili gelişmeler, olimpiyat hazırlık kampı öncesi plan program ve hedefler ile önümüzdeki süreçle ilgili yapılan planlama anlatıldı.

Basın toplantısında ilk sözü alan Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, göreve geldikleri ilk günden itibaren temasları ilk olarak dış temas şeklinde yaptıklarını, amaçlarının dışardaki sorunları çözüp çocuklara hedef göstermek olduğunu ve bunun meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.

“BU YIL CİDDİ ŞEKİLDE ÇALIŞTIK”

Bireysel sporların her zaman bir adım önde olduğunu ve kendi üzerlerine düşeni iki yıla yakın bir sürede yaptıklarını söyleyen Ferhat Sakallı, “Önceki federasyon başkanlarımızın da emeği büyük. Onların yetiştirdiği Buse, Taygun, Yiğitcan gibi sporcularımızı bir adım ileriye nasıl taşırız, bunun planlamasını yaptık. Bu yıl ciddi şekilde çalıştık. Bunu yetkililerle, kulüplerle paylaştık” dedi.

“DÜNYA SIRALAMASINDA 42’NCİ SIRADA”

Rol modelin kendileri için çok önemli olduğunu, önce bir lider yaratıldığını, ardından diğer sporcuların onu görerek o yoldan devam ettiğini ifade eden Sakallı, “Bizim bir tane liderimiz de Buse Savaşkan’dır. Bizleri geçen yıl gururlandırdı. Uluslararası bir sürü yarışta puanlar toplandı. Dünya sıralamasında 42’nci sırada. Bu sırada olmak çok kolay değil. Dünyadaki 42 sporcunun bir tanesi yanımızda. Buse gibi sporcularımızın inşallah kıymetini bileceğiz. Spor Şurası’nda da bunu dile getirdik” açıklamasını yaptı.

“DÜNYACA ÜNLÜ UKRAYNALI ANTRENÖR GENNADİİ ZUİEV İLE ANLAŞTIK”

Gelinen noktada Buse ile ilgili seviyeyi yükseltmeleri gerekdiğini, bu çerçevede Dünyaca ünlü Ukraynalı antrenörGennadiiZuiev ile bir sözleşmeye adım attıklarını belirten Sakallı, “Şu anda kendisi Portekiz’de kampta. Olimpiyat sporcuları var, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında üçüncü olan sporcuları var. Buse yarın sabah ilk saatlerde Portekiz’e hareket edecek. Gennadii önümüzdeki yılın ilk aylarına kadar orada olacak. Ondan sonraki kamp ortamı neresi müsaitse devam edecek sporcuları ile. Buse burada baraj şansı yakalamak için bir program çerçevesinde çalışacak. Geçen yıl yaptığı Balkan üçüncülüğü madalyasında 1.89 atladı. Bu yıl 1.97 barajını zorlayacak. Geçmesi durumunda direkt olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanacak. Geçmemesi durumunda ilk 32 sporcu arasına yerleşmeye çalışarak kota aramaya çalışacak. İnşallah bu kotayı yakalar ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil ederiz. En büyük hayalimiz Lefkoşa meydanında dev ekranda Buse’yi izlemektir. İnşallah bu mutluluğu yaşatır bize” şeklinde konuştu.

“BUSE BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Buse’nin kendileri için çok değerli olduğunu, aslında bütün ülkenin sorumluluğunu alarak oraya gideceğini belirten Sakallı, süreçte kendilerine destek verenlere şu sözlerle teşekkür etti:

“Başbakan Ünal Üstel’e, her zaman yanımızda olan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a, Buse’ye yaptığı katkılardan dolayı HardlineNutrition’a, Buse’ye emeği çok büyük olan Çilem EsenyelÖzteknik’e, Cahit Yüksel hocama çok teşekkürler. Niyetimiz Buse’yi olimpiyatlarda görmek. İnşallah bu gururu bize yaşatır. Yönetimimiz elini taşın altına koydu, MHK’mıza çok teşekkür ederim.”

SAVAŞKAN: YANIMIZDA OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Basın toplantısında söz alan Buse Savaşkan, bu güzel ve anlamlı günde yanlarında olanlara teşekkür ederek sözlerine başladı. “Dört sene bekleyip, olimpiyatlara kadar yaklaşıp, daha sonra böyle güzel bir organizasyonla daha iyi yerlere gelebilmek için hem kendimden fedakarlık ederek, hem de ülkemi, ailemi, bana destek olanları onurlandırmak için böyle bir yola çıkıyorum” diyen Savaşkan, “Çok mutluyum, iyi ki böyle bir aile ortamımız var. En azından destek çıkanlarımız var. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN OLİMPİYATLARI HEDEFLEDİM”

“Olimpiyat en büyük hayalim. Her zaman olimpiyatları hedefledim” diyen elit atlet Buse Savaşkan, “Öncesinde adım adım ilerlemek gerekir. Olimpiyat öncesi gideceğim yarışlar, alacağım başarılar ve tabi ki kotalar var. Olimpiyat barajına ulaşmasam bile en azından katılacağım yarışlarda geçeceğim barajlar ve alacağım puanlarla olimpiyatlara gitmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Buse olimpiyatlara katılması halinde “Gönül isterdi ki oraya gittiğimde orada ülke bayrağımla yarışıp ülkemi orada temsil edeyim. Bayrağımı görmelerini çok isterdim. Oraya gittiğim zaman zaten her zamanki gibi ülkemi temsil edeceğim. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım” şeklinde konuştu.