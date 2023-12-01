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Cimnastikçiler, özel çocukların kalbine dokundu

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Cimnastikçiler, özel çocukların kalbine dokundu
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Girne’de KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinliklerine KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Lapta Tekin Adalı Cimnastik Kulübü de katıldı.
"Kalbime Dokunalım" sloganıyla yapılan etkinliği KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da izledi. Lapta Tekin Adalı Cimnastik Kulübü cimnastikçilerinin sundukları gösteri, geceye katılanların ve özel çocuklarımızın büyük beğenisini topladı.
 
 
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