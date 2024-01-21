banner913
banner932
Lider, Kupada da dört dörtlük
Lider, Kupada da dört dörtlük
12 0
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
58 0
 
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
Tabipler Birliği, sivrisinekle mücadele için Sağlık Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye çağırdı
16 0
Esnafa 150 milyon TL kredi
Esnafa 150 milyon TL kredi
19 0
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
Şampiyon LTL kadın futbol takımından KTFF'ye ziyaret
61 0
Meclis Başkanı Töre:
Meclis Başkanı Töre: "Anavatan Türkiye’nin gururunu ve heyecanını paylaşıyoruz"
17 0
Diva’ya göre Sanat Güneşi intihar etmiş
Diva’ya göre Sanat Güneşi intihar etmiş
15 0
banner996
banner985

Buse’den Fransa’da birincilik

banner989

Ünlü antrenör Gennadi Zuiev ile birlikte çalışmalarına Portekiz’de, olimpiyat kampında devam eden Buse Savaşkan yılın ilk yarışı olan Fransa’daki Hirson’da yapılan Atletizm Salon Şampiyonası’nda birinci oldu

banner974
Buse’den Fransa’da birincilik
banner971
KKTC Başbakanlık ve KKTC Atletizm Federasyonu katkılarıyla 2024 Olimpiyatlarına hazırlanan atletimiz Buse Savaşkan’dan büyük başarı elde etti. Ünlü antrenör Gennadi Zuiev ile birlikte çalışmalarına Portekiz’de, olimpiyat kampında devam eden Buse Savaşkan yılın ilk yarışını birincilik ile tamamladı.
KKTC Atletizm Federasyonu atleti Buse Savaşkan, Fransa’da Hirson’da yapılan Atletizm Salon Şampiyonası’nda birinci olarak bizleri gururlandırdı.
Buse 1,85 m ile birinci, Fatoumata Balley 1,82’lik derecesi ile ikinci ve Yman Ossie ise 1,79 derece ile üçüncü oldu..
Fransız medya kuruluşu olan L’union, Buse’nin birinciliğini spor sayfasında yer verirken haberde “Buse, A'dan Z'ye ustalaştı“ şeklinde bir değerlendirme yaptı.
Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Buse, Avrupa'da birçok yarışmaya katılacak. Fransa, İtalya, Almanya'daki yarışmaların ardından atletimiz Balkan Şampiyonası’na ve Türkiye Şampiyonası’na katılmak için İstanbul'da olacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.