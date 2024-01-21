Buse’den Fransa’da birincilik

Ünlü antrenör Gennadi Zuiev ile birlikte çalışmalarına Portekiz’de, olimpiyat kampında devam eden Buse Savaşkan yılın ilk yarışı olan Fransa’daki Hirson’da yapılan Atletizm Salon Şampiyonası’nda birinci oldu

KKTC Başbakanlık ve KKTC Atletizm Federasyonu katkılarıyla 2024 Olimpiyatlarına hazırlanan atletimiz Buse Savaşkan’dan büyük başarı elde etti. Ünlü antrenör Gennadi Zuiev ile birlikte çalışmalarına Portekiz’de, olimpiyat kampında devam eden Buse Savaşkan yılın ilk yarışını birincilik ile tamamladı.

KKTC Atletizm Federasyonu atleti Buse Savaşkan, Fransa’da Hirson’da yapılan Atletizm Salon Şampiyonası’nda birinci olarak bizleri gururlandırdı.

Buse 1,85 m ile birinci, Fatoumata Balley 1,82’lik derecesi ile ikinci ve Yman Ossie ise 1,79 derece ile üçüncü oldu..

Fransız medya kuruluşu olan L’union, Buse’nin birinciliğini spor sayfasında yer verirken haberde “Buse, A'dan Z'ye ustalaştı“ şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Balkan Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Buse, Avrupa'da birçok yarışmaya katılacak. Fransa, İtalya, Almanya'daki yarışmaların ardından atletimiz Balkan Şampiyonası’na ve Türkiye Şampiyonası’na katılmak için İstanbul'da olacak.



