Hırsızlıktan tutuklandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da park halindeki araçtan hırsızlık yapan 20 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’da park halindeki araçtan hırsızlık yapma suçundan tespit edilerek, tutuklanan 20 yaşındaki Salih Kurtoğlu’nun üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde bulundu.

Tutuklanan Salih Kurtoğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün olguları aktardı.

Polis, zanlının 24 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa’da Erdoğan Yıldırım Sokak’ta park halinde bulunan V.M.’ye ait araçtan 50 Sterlin, iPod, sigara ve çakmak çaldığını söyledi. Polis, zanlının 25 Ocak’ta tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, çalınan para ve eşyaların henüz bulunamadığını belirtti. Polis, ayrıca zanlının üzerinde bulunan uyuşturucunun analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

