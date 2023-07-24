Buse Savaşkan Balkan üçüncüsü

Elit atlet Buse Savaşkan başarılarına bir yenisini daha ekledi. Buse, Balkan Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında üçüncü olarak bronz madalya kazanarak gururlandırdı

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı elit atlet Buse Savaşkan başarılarına bir yenisini daha ekledi. Buse, Balkan Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında üçüncü olarak bronz madalya kazanarak gururlandırdı.

Balkan Atletizm Birliği üyesi ülkelerin yer aldığı 76. Balkan Atletizm Şampiyonası, 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Sırbistan’ın Kraljevo kentinde düzenlendi.

Türkiye Milli Takımı adına yarışan temsilcimiz yüksek atlama branşında 1.89’luk derecesi ile üçüncü oldu. Yarışmada birinci Romanya’dan 1.91’lik derecesi ile DanielaStanciu olurken, ikinciliği aynı derece ile Yunanistan’dan PanagiotaDosi elde etti.

EN İYİ DERECESİNİ GELİŞTİRDİ

Buse için sezonun son yarışı niteliği de taşıyan Balkan Şampiyonası’nda elde ettiği 1.89’luk derece, aynı zamanda kendi en iyi kişisel derecesi oldu. Elit atlet daha önce 1.88’lik en iyi kişisel dereceye sahipti.

Türkiye Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nda 42 branşta toplamda 24 madalya kazanırken, Buse de kazandığı bronz madalya ile milli takıma katkı sağlamış oldu.



