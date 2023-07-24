banner913
banner932
Çatalköy'de korkulu anlar
Çatalköy'de korkulu anlar
61 0
Rodos’tan sonra Korfu Adası'nda da orman yangını çıktı
Rodos’tan sonra Korfu Adası'nda da orman yangını çıktı
18 0
 
KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin şampiyonluk coşkusu
KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin şampiyonluk coşkusu
22 0
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
55 0
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
22 0
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
24 0
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
22 0
banner964

Buse Savaşkan Balkan üçüncüsü

banner476

Elit atlet Buse Savaşkan başarılarına bir yenisini daha ekledi. Buse, Balkan Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında üçüncü olarak bronz madalya kazanarak gururlandırdı

banner825
Buse Savaşkan Balkan üçüncüsü
KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı elit atlet Buse Savaşkan başarılarına bir yenisini daha ekledi. Buse, Balkan Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlama branşında üçüncü olarak bronz madalya kazanarak gururlandırdı.
Balkan Atletizm Birliği üyesi ülkelerin yer aldığı 76. Balkan Atletizm Şampiyonası, 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Sırbistan’ın Kraljevo kentinde düzenlendi.
Türkiye Milli Takımı adına yarışan temsilcimiz yüksek atlama branşında 1.89’luk derecesi ile üçüncü oldu. Yarışmada birinci Romanya’dan 1.91’lik derecesi ile DanielaStanciu olurken, ikinciliği aynı derece ile Yunanistan’dan PanagiotaDosi elde etti.
EN İYİ DERECESİNİ GELİŞTİRDİ
Buse için sezonun son yarışı niteliği de taşıyan Balkan Şampiyonası’nda elde ettiği 1.89’luk derece, aynı zamanda kendi en iyi kişisel derecesi oldu. Elit atlet daha önce 1.88’lik en iyi kişisel dereceye sahipti.
Türkiye Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nda 42 branşta toplamda 24 madalya kazanırken, Buse de kazandığı bronz madalya ile milli takıma katkı sağlamış oldu.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.