Buse her şeye rağmen koşuyor

Başarılı atlet ve uzun mesafe koşucusu Buse Üreten, korona virüs mücadelesinde ön saflarda, bir sağlık emekçisi olarak başarıyla görev yapıyor.

Pandeminin başlamasından bu yana yaklaşık bir yıldır gönüllü olarak pandemi yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Buse Üreten, son 3 ay içinde haftada 80 saati aşkın çalışma saati ile görev yaptı.

30 yaşındaki başarılı atlet Buse Üreten, günde 14 – 17 saat arası çalışma temposuyla görev yaparken, boş kalan vakitlerinde ise antrenman yapmaya çalışıyor.

