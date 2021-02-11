banner583
banner590
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
6 0
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
125 0
 
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
127 0
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
194 0
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
29 0
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
14 0
Cimnastikçiler evde çalışıyor
Cimnastikçiler evde çalışıyor
17 0
banner529
banner570

Buse her şeye rağmen koşuyor

banner476

Buse her şeye rağmen koşuyor
banner601
Başarılı atlet ve uzun mesafe koşucusu Buse Üreten, korona virüs mücadelesinde ön saflarda, bir sağlık emekçisi olarak başarıyla görev yapıyor.
Pandeminin başlamasından bu yana yaklaşık bir yıldır gönüllü olarak pandemi yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Buse Üreten, son 3 ay içinde haftada 80 saati aşkın çalışma saati ile görev yaptı.
30 yaşındaki başarılı atlet Buse Üreten, günde 14 – 17 saat arası çalışma temposuyla görev yaparken, boş kalan vakitlerinde ise antrenman yapmaya çalışıyor.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.