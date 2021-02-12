COVID-19’da bir acı kayıp

COVID-19 nedeniyle 14 günden beri yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşındaki Meliha Kadiroğlu hayatını kaybetti. Böylece KKTC’de salgın süresince COVI-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi

Lefkoşa’da pandemi yoğun bakım bölümünde COVID-19 tedavisi gören 79 yaşındaki Meliha Kadiroğlu hayatını kaybetti.

Covid-19 tanısıyla 14 günden beri yoğun bakımda tedavi almakta olan 79 yaşında hipertansiyon hastası Meliha Kadiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KKTC’de salgın süresince COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli “Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağolsun.” dedi.

