COVID-19’da bir acı kayıp

Lefkoşa’da pandemi yoğun bakım bölümünde COVID-19 tedavisi gören 79 yaşındaki Meliha Kadiroğlu hayatını kaybetti.
Covid-19 tanısıyla 14 günden beri yoğun bakımda tedavi almakta olan 79 yaşında hipertansiyon hastası Meliha Kadiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
KKTC’de salgın süresince COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli “Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağolsun.” dedi.
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