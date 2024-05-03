Cahitoğlu, Milli yüzücüler Özgül Çetin ve Enes Kansız’ı kabul etti

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Türkiye Yüzme Milli Takımı ile 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde düzenlenen “11th SwimmingTalent Cup” şampiyonasında başarılı sonuçlar elde eden milli yüzücülerimiz Özgül Çetin ve Enes Kansız’ı kabul etti.

Cahitoğlu, şampiyonada 200 metre ve 400 metre serbest dallarında birinci olarak altın madalya kazanan ve 2 de rekora imza atan Özgül Çetin ile 200 metre kelebekte ikinci olarak gümüş madalya elde eden Enes Kansız’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Cahitoğlu bireysel sporlarda sporcularımızın oldukça başarılı olduklarını ve özellikle bu başarılarını yurtdışına da taşımalarının ülkemiz adılarına gurur verici olduğunu aktardı.

2024 yılından itibaren Başbakanlık spor vizyonu kapsamında ülkemizde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Cahitoğlu, Olimpiyatlara katılma noktasına gelen sporcuların devlet tarafından desteklendiğini vurguladı.

Buna örnek olarak atletizmde Buse Savaşkan ve atıcı sporcularımızı gösteren Cahitoğlu, yüzme branşında da oldukça başarılı sporcularımızın olduğunu ve bunları yakından takip ettiklerini aktararak Özgül ve Enes’e Olimpiyatları hedef gösterdi.

Cahitoğlu, Özgül ve Enes’in bu başarılarıa ulaşmasında emeği geçen federasyon, kulüp, okul, antrenör ve ailelere de teşekkür ederek yüzme sporuna katkılarının artarak devam edeceğini açıkladı.

Bu kapsamda Özgül Çetin ve Enes Kansız’ın da Başbakan Ünal Üstel tarafından ödüllendirileceğini belirtti.

