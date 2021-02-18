Buse, Balkan Şampiyonası’nda yarışacak

Buse Savaşkan, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı ile yarışacak

KKTC Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Buse Savaşkan, Türkiye Milli Takımı ile Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda yarışacak.

26. Balkan Büyükler Atletizm Salon Şampiyonası bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde 20 Şubat Cumartesi günü İstanbul, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek. Tek gün olarak yapılacak organizasyonda 18 ülkeden 236 atlet yarışacak.

Şampiyonada yer alacak olan Türkiye Milli Takım kadrosu açıklandı. Kadroda bu yıl elde ettiği dereceler ve yakaladığı çıkışla yüksek atlama branşında dikkat çeken temsilcimiz Buse Savaşkan da yer alıyor. Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında kürsüye çıkabilmek için mücadele edecek.

