Hentbolda seminerler dizisi başladı

Hentbol Federasyonunun, sporcu ve antrenörleri bilgilendirme, bilgileri tazeleme ve yenilikleri öğrenme adına başlattığımı seminerler dizisinin ilki online olarak düzenlendi

KKTC Hentbol Federasyonu covid-19 tedbirleri kapsamında yasaklanan tüm antrenman ve spor müsabakaların olmadığı dönemi fırsata çevirmek için seminerler dizisi yapma kararı alırken, seminerlerin ilkini 17 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleştirdi.

Federasyon, sporcu ve antrenörleri bilgilendirme, bilgileri tazeleme ve yenilikleri öğrenme adına başlattığımı seminerler dizisinin ilki onlineolarak düzenlendi. Federasyon genel sekreteri aynı zamanda MHK başkanı Ediz Arıkan tarafından gerçekleştirilen seminer “zoom” programı üzerinden gerçekleşti.

Seminer öncesi antrenörler grubundan link paylaşımı yapılarak katılımın gerçekleştiği seminer Ediz Arıkan’ın keyifli ve eğlenceli sunumuyla, katılımcı formatta yapıldı.

Hentbol Federasyonu seminerler dizisinin devam edeceğini duyurdu.

