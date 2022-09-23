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Mağusa’da sessiz gece

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Aksa Süper Ligin ilk hafta karşılaşmalarından olan Yonpaş Dumlupınar – Cihangir karşılaşması başladığı gibi 0 – 0 tamamlandı

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Mağusa’da sessiz gece
Stad: Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Serdar Gürpınar, Halil Atlar
Yonpaş Dumlupınar: Türkan, Necati, Olcay, İsmail, Mehmet(Tahsin), Berke, İbrahim(Adewole), Mehmet Altın(Berk), Mert(Hikmet), Emre, Weston
Cihangir: Yunus, Nurettin, Taner, Mikail, Berkem, Hakan, Muhittin, Erol, Tacettin(Yankı), Sercan, Babacar
 
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligde 2022 – 2023 Futbol Sezonu dün gece oynanan Dumlupınar TSK – Cihangir GSK, maçıyla devam etti.
Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan ve Evren Karademir’in yönettiği maçın ilk devresinde vasatın altında bir oyun oldu.
Temposuz geçen ilk devrede her 2 takım da gol atamazken, devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devre her iki takım da daha iyi bir futbol sergilediler. Buna rağmen gol pozisyonu üretmekte zorlanan Dumlupınar ile Cihangir gol atmayı başaramadılar.
Maç 0 – 0 sona ererken, taraflar sezona birer puanla girdiler.
 
 
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