Atletlerimiz Konya’da gururlandırdı

Konya’da düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı (U16) - 18 Yaş Altı (U18) Türkiye Şampiyonası’na Aslıhan Kandil’in U18 kategorisi 200 metre branşında Türkiye ikinciliği mutluluk yarattı. Bazı sporcularımız kürsüyü kıl payı kaçırırken dört atletimiz Fenerbahçe tarafından beğenildi ve anlaşma sağladı

KKTC Atletizm Federasyonu U16 ve U18 Milli Takımı, Konya’da düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı (U16) - 18 Yaş Altı (U18) Türkiye Şampiyonası’na katılarak başarılı yarışlar çıkardı. Aslıhan Kandil’in U18 kategorisi 200 metre branşında Türkiye ikincisi olması ise büyük mutluluk yarattı. Bazı sporcularımız ise finallerde yarışarak kürsüyü kıl payı kaçırdı, önemli deneyim elde etti. Kafilede yer alan dört atletimizin Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından istenmesi ve anlaşma sağlaması ise ayrı gurur kaynağı oldu.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenenTurkcell 16 Yaş Altı (U16) - 18 Yaş Altı (U18) Türkiye Şampiyonası, 3-4 Ağustos tarihlerinde Konya’da yapıldı.Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı’nın başkan olarak yer aldığı kafilede Ersin Doğaç, Hüseyin Eğitmen ve Salih Boranselantrenör, Fikriye İyican idareci ve 11 atlet yer aldı.KKTC Atletizm Federasyonu U16 Milli Takımı’nda yer alan Ada Kafa 300 ve 800 metre branşlarında piste çıktı. 300 metre branşı ilk seride yarışan Ada, elde ettiği 44.75’lik derece ile serisini 5’inci, genel sıralamayı 10’uncu olarak tamamladı. 800 metre branşında elde ettiği 2:29.88’lik derecesi ile serisini dördüncü olarak tamamlayan atletimiz, genel sıralamada 10’uncu oldu.U16 kategorisi uzun atlama branşında yarışan atletimiz Emine Damdelen, 4.58’lik derecesi ile 11’inci olarak yarışmayı tamamladı.Laren Şeren, 100 metre branşında serisini 13.70 ile 6’ncı tamamlayarak finale kalamadı.100 ve 200 metre branşlarında yarışan Bartu Güzen, 100 metrede serisini 11.93 ile 6’ncı tamamlayarak finale kalamadı.Güzen, 200 metre branşındaserisinde 25.31 koşarak 6’ncı olurken final vizesi alamadı.100 metre branşında yarışan Efe Ahmet Kaptan, serisini 12.20 ile 7’nci tamamlarken finale yükselemedi.Gülle atma branşında yarışan Yılgar Doğaç ise 13.19’luk derecesi ile Türkiye 6’ncısı oldu.U18 kategorisinde 100 ve 200 metre branşlarında yarışan Aslıhan Kandil, 100 metre seçme serisini 12.50 ile ilk sırada tamamladı. Kandil, finalde 12.45 koşarak Türkiye beşincisi oldu.Kandil 200 metre seçme serisini 26.00’lık derecesi ile 2’nci sırada tamamlarken, finalde bu derecesini geliştirerek 25.90 ile kendi en iyi derecesini koştu ve Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.Uzun atlama branşında yarışan Ecem Nehir Çelik ise 5.05’lik derecesi ile kürsüyü kıl payı kaçırarak Türkiye dördüncüsü olma başarısı gösterdi. Yarışta üçüncü 5.39’luk derece elde etti.110 metre engelli ve 200 metre branşında yarışan Gürsu Gülerler, 110 metre engelli seçme serisinde 14.80 koşarak ikinci oldu. Gürsu finalde 14.61 koşarak kürsüyü az farkla kaçıran bir diğer atletimiz oldu ve Türkiye dördüncülüğünü elde etti. Yarışta üçüncü 14.52 elde etti.Gürsu, 200 metre branşı seçme serisini 23.28 ile tamamlayarak 6’ncı oldu ve finale yükselemedi.Yüksek atlama branşında yarışan Kazım Rüstem Gül, 1.81’lik derecesi ile organizasyonu Türkiye altıncısı olarak tamamladı.Turgut Çelikoğlu ise şampiyonada 100 metre ve uzun atlama branşlarında yarıştı. 100 metre seçme serisini 11.36 ile tamamlayan Turgut finale kalamadı. Uzun atlama branşında 6.18’lik derece elde eden temsilcimiz Türkiye dokuzuncusu olarak şampiyonayı noktaladı.KKTC Atletizm Federasyonu’nun Konya’daki şampiyona kafilesinde yer alan dört atletimiz, performansları ile Fenerbahçe Spor Kulübü yetkililerinin dikkatini çekti. Atletlerimize Fenerbahçe tarafından teklif götürülürken anlaşma sağlandı. 200 metre Türkiye ikincisi Aslıhan Kandil, Bartu Güzen, Yılgar Doğaç ve Arınç Doğaç, Fenerbahçe ile anlaşarak yeni takımlarının formasını giydiler.Genel olarak hem kafiledeki atletlerimizin gösterdiği performans ise ülke atletizminin geleceği için umut kaynağı oldu.