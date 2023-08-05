BTM 2. Lig'de finalistler belli oldu

Dipkarpaz TSK – Aslanköy: 2 – 1 (1 - 0)
AtollKozanköy SK – Serdarlı: 3 – 1 (2 - 1)
Ergazi GSK – Gaziköy: 0 – 3 (1 - 3 )
Tuzlaspor – Yeniceköy ZSK: 5 – 0 ( 4 - 1)
Gayretköy GSK – Kırıkkale: 3 – 1 (1 - 0)
Ağırdağ Boğaz TSK – Sadrazam Kayalar: 1 – 1( 2 - 3)
Bugün oynanan maçlar sonuçunda Tuzlaspor, Gayretköy, Sadrazam Kayalar, Dipkarpaz, AtollKozanköy ve Gaziköy finbale yükslediler.
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