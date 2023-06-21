Atletler derece için yarıştı

Atletizmde 2. Ayak Sprint, 2. Orhan Demircan Atma ve Atlama Şampiyonası tamamlandı

KKTC Atletizm Federasyonu, 2. Ayak Sprint, 2. Orhan Demircan Atma, Atlama Şampiyonası tamamlandı. İlk ayağın Ocak ayında gerçekleştirildiği şampiyonanın ikinci ayak yarışmaları 19-20 Haziran 2023 tarihlerinde Atatürk Stadı’nda yer aldı. Küçükler, U14, U16, U18 ve Büyükler kategorilerinde yapılan yarışmalarda atletler başarılı olmak için sprint, atma ve atlama branşlarında mücadele verdi. Yarış sonunda dereceler şu şekilde oluştu:



Küçük Kızlar

60 metre

1. Azra Avcı9.98

2. Maya Ulucan10.06

3. Ela Boransel10.08

Yüksek atlama

1. Azra Avcı1.20

2. Ela Boransel1.10

3. Maya Küçükakçalı1.10

Uzun atlama

1. Sahil Erbulut3.68

2. Arsin Dağaşan3.59

3. Rayan Evran3.26



U14 Kızlar

100 metre

1. Özlem Soydam 13.99

200 metre

1. Özlem Soydam29.41

2. Acibesuİflazoğlu32.33

3. Erva Betül Güder35.23

Yüksek atlama

1. Elif Doğan 1.23

2. Acıbesu Oflazoğlu 1.15



U16 Kızlar

200 metre

1. Ada Kafa28.97

2. Ayşe Akmandor30.04

100 metre

1. Laren Şeren13.64

2. BerraÇokdal15.51

400 metre

1. Ada Kafa1:03.86

2. Ayşe Akmandor1:07.11

Uzun atlama

1. BerraÇokdal 4.80

2. Emine Damdelen4.79



U18 Kadınlar

100 metre

1. Aslıhan Kandil12.80

2. Beren Çokdal14.08

3. Rüya Sezai14.64

200 metre

1. Aslıhan Kandil26.67

2. Beren Çokdal30.27

3. Rüya Sezai30.32

Uzun atlama

1. Ecem Nehir Çelik 4.98



Büyük Kadınlar

100 metre

1. Doğa Erek12.28

2. Bilge Güven17.69

200 metre

1. Doğa Erek25.76

2. Esra Kaya30.32

400 metre

1. Esra Kaya1:12.12

2. Duygu Ağcabay1:12.48

Uzun atlama

1. Sefanur Şahin4.65

2. Narin Sevim4.03

3. Kader Ayağ3.34

Üç adım atlama

1. Sefanur Şahin 8.50



Küçük Erkekler

60 metre

1. Kaan Öztürk 8.90



U14 Erkekler

Yüksek atlama

1. Erdinç İnçay 1.51

Uzun atlama

1. Kağan Öztürk 5.17



U16 Erkekler

100 metre

1. Bartu Güzen 11.90

2. Arda Yurttaş 12.97

400 metre

1. Arda Yurttaş 57.22

Gülle atma

1. Yılgar Yarış Doğaç 14.65



U18 Erkekler

100 metre

1. Turgut Çelikoğlu 11.34

2. Mert Tut 11.66

110 metre engelli

1. Gürsu Gülerler 15.62

200 metre

1. Gürsu Gülerler 23.50

2. Mert Tut 24.49

Yüksek atlama

1. Rüstem Gül 1.75

Sırıkla atlama

1. Kıvanç Buba 2.20

Uzun atlama

1. Turgut Çelikoğlu 6.39



U20 Erkekler

100 metre

1. Seyran Atajanov 11.13

200 metre

1. Seyran Atajanov 22.87

400 metre

1. Demirhan Yüzüak 54.21

Gülle atma

1. Tolga Sağır 29.09

Disk atma

1. Tolga Sağır 29.09

Cirit atma

1. Vural Öksüz 39.26



Büyük Erkekler

100 metre

1. Yiğitcan Hekimoğlu10.90

2. WongaLunga11.65

3. PrienceEmanuel11.69

200 metre

1. FahdOlanrewaju23.02

2. WangaLunga24.20

3. LuithLias25.93

400 metre

1. FardOlarewaju 51.73

400 metre engelli

1. Mehmet Sakallı 1:06.83

Sırıkla atlama

1. Eray Yücedağ 3.20

Uzun atlama

1. Mesut Emre Törer5.54

2. Eray Yücedağ5.49

3. PrinceEmmanuel5.36

Çekiç atma

1. Mehmet Can 47.36



