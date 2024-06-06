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Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası düzenleniyor

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13-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Kıbrıs Şampiyonası U16, U18 ve Federasyon Deneme yarışları olarak yapılacak organizasyonda tüm yaş kategorilerinde Türkiye seçmesi de yapılacak

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Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası düzenleniyor
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KKTC Atletizm Federasyonu, üç farklı yarışma ve farklı yaş gruplarında Kıbrıs Şampiyonası düzenliyor. İlk olarak düzenlenecek şampiyona 13-14 Haziran tarihlerinde yapılacak. Kıbrıs Şampiyonası U16, U18 ve Federasyon Deneme yarışları olarak yapılacak organizasyonda tüm yaş kategorilerinde Türkiye seçmesi de yapılacak.
27-28 Haziran tarihlerinde U14 ve Ferdi katlım olacak şekilde yapılacak Kıbrıs Şampiyonası’nın ardından 11-12 Temmuz tarihlerinde ise tüm yaş gruplarına açık olacak şekilde Kıbrıs Şampiyonası düzenlenecek.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada Kıbrıs Şampiyonası ile ilgili olarak kayıtların başladığı, kayıt formu, statü ve yarış programı gibi detaylar için Whatsapp üzerinden 05338631067 (Hasan Başaranel) ve 05391125698 (Derya Atamer) numaralı telefonlardan iletişim kurulabileceği belirtildi.
 
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