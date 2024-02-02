Atletizmde birlik beraberlik

Atletizm Federasyonu üye kulüpleriyle bir araya geldi, yaptığı ve yapmayı planladığı icraatları aktararak tam destek aldı

KKTC Atletizm Federasyonu, kulüplerle bir araya gelerek bugüne kadar yapılan icraatlar ve bundan sonraki süreçte yapılması hedeflenenleri düzenlenen yemekte aktardı. Le Chateau Romance Restoran’da gerçekleşen yemeğe tüm kulüpler katılım gösterdi.

Atletizm Federasyonu daha önce Yönetim Kurulu, ardından da son iki yılda önemli bir sayıya ulaşan hakemlerle düzenlenen kaynaşma yemeğinde bir araya gelmişti. 31 Ocak Perşembe akşamı kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen yemekte yapılan icraatlar kulüplere aktarılırken, bundan sonraki süreçte hedefler anlatıldı ve tam destek alındı. Yemekte ayrıca 2024 Paris Olimpiyatları hedefi ile çalışmalarını yurt dışında sürdüren Buse Savaşkan ile ilgili de kulüplere bilgi verildi.

