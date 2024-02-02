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Ekrem Yeşilada Cup’ta heyecan sürüyor

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Ekrem Yeşilada Cup’ta heyecan sürüyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Cup (Kategori-2) 01-04 Şubat 2024 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşiyor. 
Kortlarda dün 9 yaş grubunda maçlar oynandı.
 
Maç Sonuçları
9 Yaş Erkek
HASAN AREN ÇAKARTAŞ – KEREM BEHLÜL  4-1
DARIA DAMIRCHI – NİYAZİ AKÇIN 4-1
SARP ASTAN – MİKHAİL ZONOV 3-5
ARSLAN JUMAYEV – DERAN ÖZGÖRAY 1-4
ALİÖKAN VURAL – KUTSAL İYİKAL 0-4
9 Yaş Kız
SAYRA ÇEVİKÇE – MEVSİM METBULUT 0-4
SAYRA ÇEVİKÇE – TALİN BAYRAKTAR 2-4
MEVSİM METBULUT – TANEM KOLOZALİ 4-1
ELİSA KARABAŞAK – TANEM KOLOZALİ 4-0
 
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