Güney Afrika'da milli oyuncu, vurularak öldürüldü

Güney Afrika, Luke Fleurs'un ölümüyle sarsıldı. Milli futbolcu, önce kaçırıldı ardından vurularak öldürüldü

Güney Afrika futbolu yasta...

Ülkesinin takımlarından Kaiser Chiefs forması giyen Luke Fleurs, trajik bir olayda hayatını kaybetti.

24 yaşındaki savunmacı, fidye için kaçırıldıktan sonra, polis müdahalesini beklerken silahla vuruldu.

Fleurs, "Bafana Bafana" lakaplı Güney Afrika'yı son olarak Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmişti.

