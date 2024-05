Atletizm Federasyonu ile PGM arasında işbirliği protokolü imzalandı

Yapılan protokolle PGM personelini spor yapmaya teşvik etmek, mevcut sportif faaliyetleri geliştirmek ve ileride ortak düzenlenecek atletizm etkinliklerinin(yol koşusu) organize edilmesi, koşu güzergahı çizilmesi ve koşu güzergahının trafiğe kapatılması konularında işbirliği yapılması kararlaştırıldı

Polis Genel Müdürlüğü(PGM) ile KKTC Atletizm Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile; iki kurum arasında mevcut olan atletizm anlayışlarını geliştirmek, PGM personelini spor yapmaya teşvik etmek, mevcut sportif faaliyetleri geliştirmek ve ileride ortak düzenlenecek atletizm etkinliklerinin(yol koşusu) organize edilmesi, koşu güzergahı çizilmesi ve koşu güzergahının trafiğe kapatılması konularında işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, KKTC Atletizm Federasyonu adına ise federasyon başkanı Ferhat Sakallı imza koydu.

Protokolün imzalanmasında konuşan PGM Kasım Kuni; sporun birleştirici olduğu, gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğu ve bu maksatla PGM tarafından yine bu yıl Polis Halk Koşusu’nun ikincisinin düzenleneceğini belirtti. Atletizm Federasyonu ile mevcut olan işbirliğini artırarak, yol koşularında gerek koşu güzergahının trafiğe kapatılması, gerekse koşucuların güvenliğinin sağlanması için her zaman olduğu gibi, bugünden sonra da federasyona olan desteğinin devam edeceğini vurgulayan PGM Kuni, protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını diledi.

Atletizm Federasyonu başkanı Ferhat SAKALLI ise, ülke genelinde düzenlenen yol koşularında Polis Genel Müdürlüğü’nün her zaman federasyonun yanında yer alarak koşu güzergahının trafiğe kapatılması konusunda kendilerine destek olduğunu ve imzalanan bu protokol sayesinde ise, mevcut olan işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi ve desteklerinden dolayı PGM Kasım KUNİ’ye teşekkür etti.