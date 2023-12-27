Atletizm Federasyonu polise şikayette bulundu

KKTC Atletizm Federasyonu, yaptığı kamuoyu açıklamasında bir yol koşusunda federasyon hakemi ve federasyon izni olmadan hakemlik yapan kişi ve/veya kişiler olduğu, yasa çerçevesinde Boğaz Polis Karakolu’na şikayette bulunulduğu üzülerek belirtildi. Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı ve Avukat Turan Rahvancıoğlu tarafından yapılan şikayetle ilgili açıklamada federasyon tüzüğünden ve 67/99 Sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasasındaki maddelerde atıfta bulunarak şikayetin yapıldığı ifade edildi, emsal teşkil etmemesi adına konunun sadece atletizm camiasını değil, tüm spor camiasını ilgilendirdiği belirtildi.

Federasyon tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

Tüzüğümüzde 7(i) maddesinde açıkça belirtildiği gibi “Atletizm sporunun Ülke düzeyinde yaygınlaşması, gelişmesi ve kalkınması yönünde etkinliklerde bulunmak ve gerekli önlemleri almak;” federasyonumuzun amacıdır 7(p) maddesine göre ise “bu amaçlar dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler hakkında Spor Dairesine ve Polis Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunmak.” ile yükümlüyüz..

Hakem unvanı olmayan bir kişi ve/veya kişilerin, gerek atletizm branşında gerekse başka bir spor dalında ölçme ve değerlendirme yapması asla kabul edilemez. Bu davranışa bir kez göz yumulması halinde her kulüp ya da kişiler kendi koydukları kurallar çerçevesinde diledikleri gibi federasyonların çatısı altında olmadan sporu yönlendirebileceklerdir. Tüm federasyonlar adına aynı endişeyi taşıyoruz. Bir yol koşusunda hakemimiz ve iznimiz olmadığı halde, hakemlik yapan kişi ve veya kişiler hakkında Boğaz Polis Karakolu’na şikayette bulunduğumuzu spor kamuoyu ile üzülerek paylaşıyoruz.

67/99 Sayılı Spor Beden Eğitimi ve Spor Yasasının 10(2), 11(2), 12(1) maddeleri gereği atletizm alanındaki yetki federasyonumuza aittir.

Beden Eğitim ve Spor Yasası'nın 10'uncu maddesini yok sayarak federasyonumuzdan izin almadan ‘bir yarışı yürüten’ kişi ve veya kişilerin, Spor yasasının 40(2) maddesinde de açıkça belirtildiği gibi cezalandırılması için yapılan şikayet sadece atletizmi camiası için değil tüm spor camiası için emsal teşkil edecektir.

Bu talihsiz olayın ne Atletizm ne de başka bir spor branşında tekrar yaşanmaması, hem federasyonumuz hem de spor camiasındaki tüm hakemlerin haklarını savunmak adına şikayette bulunduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.”

