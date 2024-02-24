Aslıhan Türkiye üçüncüsü

Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası’nda Aslıhan Kandil, 60 metre branşında kariyerinin en iyi derecesini elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye U18 Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul’da başlarken KKTC Atletizm Federasyonu kafilesinde yer alan Aslıhan Kandil, Türkiye üçüncüsü oldu. Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alan şampiyonanın ilk gününde 60 metre branşı elemelerinde elde ettiği 8.04’lük derecesi ile final vizesi alan Aslıhan, finalde kariyerinin en iyi derecesini koşarak 7.90’lık derece ile Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Pazar günü tamamlanacak şampiyonada Türkiye’nin 58 ilinin yanı sıra ülkemizden sporcularla birlikte 346 kadın, 486 erkek atlet yer alıyor.