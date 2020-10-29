Çetinkaya yıllar sonra parkede

Basketbol Federasyonunun organize ettiği Açılış Kupasında mücadele edecek olan Çetinkaya Büyük Erkek Basketbol Takımı 29 yıl sonra resmen parkede olacak

Ceran Tunalı başkanlığındaki Çetinkaya yönetim kurulunun kulüpte basketbol şubesini yeniden faaliyete geçirmesinden sonra koç Kadri Alagöz yönetiminde antrenmanlara başlayan Çetinkaya Büyük Erkek Basketbol Takımı 29 yıl sonra resmen parkede olacak.

Basketbol Federasyonunun organize ettiği Açılış Kupasında, 2 Kasım Pazartesi akşamı saat 19:00’daSoyerspor ile Necati Taşkın Spor Salonunda karşılaşacakÇetinkaya Büyük Erkek Basketbol Takımının koçu Kadri Alagöz, maç öncesindeki açıklamasında “Hayırlısı ile 29 yıl sonra Çetinkaya tekrar resmi olarak basketbol salonlarında olacak. Ceran Tunalı başkan ve Çetinkaya yönetim kuruluna teşekkürler. Efsane geri dönüyor.”

