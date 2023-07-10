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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapılıyor

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20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu yapılıyor
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KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Koşu, Alsancak’ta yer alan Yavuz Çıkarma Plajı’nda başlayacak ve Girne Atatürk Meydanı’nda tamamlanacak.
8 kilometrelik yarış için göğüs numaraları yarış günü Alsancak Doğa Parkında 06.15 – 06.45 saatleri arasında dağıtılacak. Yarış ise saat 07.00’de başlayacak.
Yarışa son kayıt tarihinin 19 Temmuz Çarşamba saat 17.00 olduğu belirtilirken, federasyonun Facebook sayfasındaki linkten katılım göstermek isteyenlerin kayıt yaptırabileceği de duyuruldu.
 
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