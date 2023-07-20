Büyük ikramiye Girne'de satıldı

Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye “19696” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılan "19696" numaralı bilete isabet etti.
Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’da
Devlet Piyango’sundan yapılan açıklamada 8 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 500 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 50 TL olarak belirlendiği bildirildi. 8 Ağustos biletleri yarından (21 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.
2,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19696
200,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10875
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43217
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
47390
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
53087
91477
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
32052
86500
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00964
26591
92576
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09696
10696
11696
12696
13696
14696
15696
16696
17696
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19196
19296
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89696
99696
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13291
21419
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43983
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02890
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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 2 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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