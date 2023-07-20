Büyük ikramiye Girne'de satıldı

Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye “19696” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılan "19696" numaralı bilete isabet etti.

Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’da

Devlet Piyango’sundan yapılan açıklamada 8 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin 500 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 50 TL olarak belirlendiği bildirildi. 8 Ağustos biletleri yarından (21 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.

2,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19696

200,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10875

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43217

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

47390

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

53087

91477

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32052

86500

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00964

26591

92576

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09696

10696

11696

12696

13696

14696

15696

16696

17696

18696

19096

19196

19296

19396

19496

19596

19606

19616

19626

19636

19646

19656

19666

19676

19686

19690

19691

19692

19693

19694

19695

19697

19698

19699

19796

19896

19996

29696

39696

49696

59696

69696

79696

89696

99696

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13291

21419

42279

43983

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17245

67235

73354

80632

85373

87168

87477

87686

91167

93546

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02890

03631

18283

21957

23591

56097

75227

83446

85155

91513

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07640

14154

15666

21297

21521

34811

35210

35635

35888

50883

51130

81154

98130

98263

98792

Son 2 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24

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Son 1 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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