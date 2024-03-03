Tatlısu Belediyesi tarafından yapılması bugün yapılacağı açıklanan 8’inci Ot Kültür Festivali elverişsiz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Konuyla ilgili Festival Komitesi ile birlikte basına bir açıklama yapan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, olumsuz hava koşullarından dolayı festivali ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti. Orçan, yaklaşık olarak 1,5 aydır hazırlandıkları festivali ertelemenin üzüntüsü yaşadıklarını dile getirerek stant açıp hazırlık yapan esnaftan da özür diledi.

Orçan, festivalin yeni tarihinin ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.