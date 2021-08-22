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Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

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Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Lefkoşa-Girne Anayolu Boğazköy kavşağında yaşanan zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 19:20 sıralarında,  Lefkoşa  - Girne Anayolu üzeri Boğazköy kavşağı yakınlarında, Ali Başarcan (E-26), yönetimindeki SA 732 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Adnan Kaplan (E-54), yönetimindeki JA 677 plakalı araca çarpmıştır.  Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sol şeride savrulan JA 677 plakalı araç,  sol şerit içerinde Girne istikametine doğru seyreden Mulis Altınışık (E-29) yönetimindeki EY 113 plakalı araca çarptı.

 Kaza sonucu yaralanan SA 732 plakalı araç sürücüsü Ali Başarcan ve JA 677 plakalı araç sürücüsü Adnan Kaplan (E-54) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen devam ediyor. 
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