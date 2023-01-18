Zehir tacirine polis "kilidi"

Metehan Sınır Kapısı’nda Narkotik ekipleri tarafından “Kilit Operasyonu” yapıldı. Sınırdan KKTC’ye geçen Kemal Saraç’ın aracında kokain, evinde ise hint keneviri, tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Saraç ile birlikte olayla ilgili Beyza Emirzade de tutuklandı

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Kilit Operasyonu” sonucu, kokain, hintkeneviri ve tabanca ile mermiler ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Güney Kıbrıs bölgesinden gelerek, KKTC’ye geçiş yapmak isteyen 50 yaşındaki Kemal Saraç’ın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 100 gram ağırlığında “Kokain” türü uyuşturucu madde bulundu. Akabinde de bahse konu şahsın kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 340 gram “Hintkeneviri” ile yaklaşık 16 gram “Kokain” türü uyuşturucu maddeler ile bir adet tabanca ve 53 adet canlı mermi ele geçirildi.

Bahse konu şahıs ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan 42 yaşındaki Beyza Emirzade tutuklandı.

Zanlılar Kemal Saraç ve Beyza Emirzade dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 16.01.2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından düzenlenen Kilit Operasyonu’nda Güney Kıbrıs’tan MY 551 plakalı araçla giriş yapan Kemal Saraç ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Beyza Emirzade’nin tasarrufunda 100 gram kokain olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Kemal Saraç’ın ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada Glock Marka tabanca, 55 adet canlı mermi, toplam 348 gram ağırlığında hintkeneviri, 16 gram kokain, 55 adet boş küçük çıtçıtlı poşet, öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Beyza Emirzade’nin evinde kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti. Polis, zanlı Kemal Saraç’ın Aralık 2022 ayında Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan aldığı uyuşturucu maddeler, tabanca ve canlı mermileri ithal ettiğini anlattı. Polis, emarelerin incelenmesi gerektiğini, zanlı Kemal Saraç’ın ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

